خدمات مالية.. تحذير من الاتصال بشبكة غير آمنة

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

حذّر بنك أبوظبي الأول العملاء من الاتصال بشبكة «واي فاي» غير آمنة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكلف العملاء كل مدخراتهم.

وأوضح البنك في إفصاح توعوي، أن وجود شبكة «واي فاي» دون رقم سري أمر سهل، ويسعد الكثيرين، لكنها قد تكون ضارة جداً في الوقت نفسه، إذ أحياناً يقوم المخترقون بفتح شبكات «واي فاي» مزورة، ليسرقوا بها البيانات من جهة، وليزرعوا برمجيات ضارة من جهة أخرى، لذا يجب الامتناع عن الاتصال نهائياً بالشبكات غير الآمنة أو المجانية في الأماكن العامة.

وحذر البنك أيضاً من الأجهزة الضارة التي تسرق بيانات بطاقة الصراف الآلي، مبيناً أن المخترقين يستخدمون جهازاً ضاراً يبدو كجزء من جهاز الصراف نفسه، يقوم بسرقة بيانات البطاقة عن طريق حفظ رقم المستخدم وكلمة المرور، ليقوم بعد ذلك بنسخها وتزويرها بهدف السرقة.

وشدد البنك على ضرورة وقف أي تعاملات حال لاحظ العملاء وجود أي شيء مشبوه، وإبلاغ البنك فوراً.

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