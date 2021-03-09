«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية خلال عطلة الربيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن توفير عروض سعرية خاصة بالمتعاملين معها، للسفر خلال عطلة الربيع، تشمل: المالديف، سيشل، عمّان، موسكو، وإسطنبول.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه يمكن للمتعاملين الحجز بأسعار خاصة، اعتباراً من الثامن من مارس الجاري وحتى الـ18 منه، للسفر حتى 15 يونيو 2021.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، تبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 1995 درهماً للسفر إلى عمّان أو إسطنبول، ومن 2355 درهماً إلى موسكو، ومن 3495 درهماً إلى سيشل أو المالديف. أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6995 درهماً إلى عمّان، ومن 8555 درهماً إلى المالديف، ومن 9995 درهماً إلى سيشل، أو إسطنبول، أو موسكو.

ولفتت إلى أنه يمكن للمسافرين، أيضاً، التخطيط لقضاء إجازة مثالية مع «الإمارات للعطلات»، سواءً على الشاطئ أو في المدن، بدءاً من 1699 درهماً للشخص الواحد.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تواصل العمل على الحد من ضغوط السفر، إذ قادت الصناعة لحماية صحة المتعاملين وضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذهم قرارات السفر، لافتة إلى أنها توفر أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت، أخيراً، تقنية دون تلامس لتسهيل تحرك المتعاملين عبر مطار دبي الدولي بأمان. وشددت على أنها لاتزال تواصل ريادة الصناعة، من خلال منتجاتها المبتكرة وخدماتها التي تلبي متطلبات المسافرين وتفوقها في مختلف الظروف. وتشمل مبادراتها في رعاية المتعاملين: سياسات الحجز المرنة، والتغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، ومساعدة أعضاء «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات»، لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين على الاحتفاظ بالأميال وحالة الفئة.

وتتيح «طيران الإمارات» للمتعاملين إمكانية الاطلاع على أحدث المعلومات، من خلال مركزها الخاص بمعلومات «كوفيد-19»، بما في ذلك متطلبات الدخول إلى مختلف الدول، وقيود السفر.

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