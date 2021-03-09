«دناتا» تتعامل مع 5000 رحلة جوية خلال عام واحد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، عن تحقيق إنجاز بارز في مجال الشحن بدبي، بعد أن تعامل فريق عملها منذ مارس من العام الماضي مع 5000 رحلة حملت شحنات داخل مقصورات الركاب، ونقلت بأمان ما يزيد على 50 ألف طن من مختلف البضائع عبر مطار دبي الدولي.

وأفادت في بيان أمس، بأن العديد من الناقلات الجوية العالمية، وفّرت سعة شحن إضافية على طائرات الركاب، بعد إزالة المقاعد كلياً أو جزئياً من مقصورات الركاب، لتلبية الطلب القوي على الشحن الجوي والنقل السريع والموثوق للمنتجات الأساسية.

وقال نائب رئيس العمليات في «دناتا»، بول ليتلجون، إن الناقلات الجوية كانت في حاجة ماسة إلى تحقيق الإيرادات من خلال تحميل الشحنات داخل مقصورات الركاب، في وقت تعين علينا تقديم خدمات مناولة أرضية آمنة وفعالة على الفور.

وأضاف: «تمكنت فرق عملنا من تقديم حلول مبتكرة وفعالة بسرعة كبيرة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة، ولانزال نواصل العمل لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والسلامة لجميع عملائنا من الناقلات الجوية».

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