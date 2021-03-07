«موانئ دبي» توقع اتفاقية لإنشاء ميناء ومنطقة لوجستية في إندونيسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية، مع شريكها مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، اتفاقية طويلة الأمد، مع مجموعة «ماسبيون جروب» الإندونيسية الرائدة، لبدء إنشاء ميناء حاويات دولي، ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة «جريسيك»، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار أميركي ( 4.4 مليارات درهم).

وكشفت «موانئ دبي العالمية» أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسة لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.

مراسم التوقيع

وأُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان: «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي»، ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021، وبحضور الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا، لوهوت بنسار باندجايتان، ووزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، سهيل المزروعي، حيث قام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لماسبيون جروب، الدكتور عليم ماركوس.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من «موانئ دبي العالمية»، ومنصة الاستثمار العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، ومجموعة «ماسبيون جروب». وتمثل الاتفاقية أول مشروع من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي، والتي يتم من خلالها تأسيس هذا النوع من الشراكات بين مستثمر أجنبي مباشر وشركة إندونيسية من القطاع الخاص.

الشركة الجديدة

وستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية»، المشغّل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً. وستتعاون «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» مع «ماسبيون جروب» لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل. وستوفر المنطقة بيئة تجارية عالمية مثالية لتلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية، ما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة «موانئ دبي العالمية»، و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، 8.2 مليارات دولار، في 10 محطات حاويات بالموانئ على مستوى العالم، وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول. وسيساعد هذا الاستثمار الشراكة الجديدة على تحقيق أهدافها في زيادة تنويع نطاق انتشارها من حيث التوزيع الجغرافي والممرات التجارية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «تُعد الشراكة مع (ماسبيون جروب) تطوراً مهماً في شبكة موانئنا العالمية وخدماتنا اللوجستية، حيث تشهد إندونيسيا معدلات نمو سريعة، ما يجعل اقتصادها أحد أهم اقتصادات العالم. وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية، تقدم حلولاً لوجستية فائقة الجودة».

البنية التحتية

قال نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، إيمانويل جاكلوت: «من خلال هذه الشراكة، سنقوم بأول استثمار في البنية التحتية بإندونيسيا، التي تشهد نمواً قوياً، وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الملائمة، كما أنه يُعد إنجازاً مهماً لمنصتنا المشتركة مع (موانئ دبي)، بإضافة أول ميناء جديد إلى محفظتنا».

التنمية الاقتصادية المستدامة

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«ماسبيون جروب»، الدكتور عليم ماركوس: «نلتزم بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة لإندونيسيا. وتُعد (سورابايا) أحد أهم الموانئ في إندونيسيا، ومن المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا».

• من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام الجاري.

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