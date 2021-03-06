"اقتصادية دبي" تمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، اليوم، عن منعها تقديم المشروبات في مراضع الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد.

وقالت، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن فرق التفتيش باقتصادية دبي قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً، وإنه وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللاضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين بالابلاغ عن أي ظاهرة سلبية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متجر ابل وغوغل وهواوي او بالاتصال على 600545555

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