33 مليون دولار إجمالي صفقات الشركات البرازيلية في "غلفود 2021"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية "أبيكس -برازيل" أن الشركات البرازيلية عقدت صفقات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 33.2 مليون دولار أمريكي خلال مشاركتها في معرض "غلفود 2021" الذي اختتم مؤخراً في دبي. وشاركت حوالي 50 شركة برازيلية في المعرض، أضخم معرض متخصص بصناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سيرجيو سيغوفيا، رئيس وكالة "أبيكس -برازيل": "لاحظت الشركات البرازيلية التي تواجدت في (غلفود 2021) انخفاضاً في تدفق الزوار نتيجة القيود المفروضة على الحركة ودخول المعرض في إطار الإجراءات المفروضة لاحتواء الوباء، لكن هذا الأمر لم يؤثر سلباً على الجانب التجاري. فقد حققت الشركات البرازيلية نجاحاً كبيراً في المعرض من خلال تنويع أسواقها في المنطقة وكسب مزيد من المشترين".

وأضاف سيغوفيا، إن "إقامة معرض (غلفود) بشكل حضوري يمثل خطوة جريئة لاستئناف الفعاليات التجارية الدولية الكبرى، ويتيح تنظيمه في دبي إمكانية التواصل مع شركاء تجاريين جدد. حيث تتمتع دبي بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وهي مركز لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين مختلف أنحاء العالم".

وأشار، إلى أن "غلفود" قدم وجهات نظر متعددة لرجال الأعمال البرازيليين حول استئناف قائمة المعارض الدولية، وتجسدت أهمية المعرض في تأكيد الثقة الكبيرة التي يوليها العالم لدولة البرازيل فيما يتعلق بأمنه الغذائي، في ظل ظروف الوباء الحالية، وهو ما يسلط الضوء على الدور البارز للبرازيل في خضم الجائحة".

وقالت وكالة "أبيكس - برازيل" إن التنويع التدريجي لاقتصاد الإمارات ساعد أيضاً على نمو الأعمال بسلاسة، مع تقليل تأثرها بتقلبات أسعار النفط بالمقارنة مع بلدان خليجية أخرى، مما يمنح المزيد من الأمان للشركات البرازيلية المتخصصة بالتصدير والتجارة لاتخاذ الإمارات مقراً لأنشطتها. وتمتلك وكالة "أبيكس - برازيل" مكتبها الخاص في دبي للاستفادة من الفرص وتعزيز توسيع حضور الشركات البرازيلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news