605 آلاف مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل في الإجمال 605 آلاف و612 مقعداً على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من مارس الجاري، مقابل نحو 587 ألفاً و885 مقعداً في الأسبوع السابق، بنسبة نمو وصلت إلى إلى 3%، وهي الأعلى منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السوق الإماراتية واصلت تسجيل معدلات نمو مستمرة، خلال الأسابيع الماضية، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى مزيد من الوجهات حول العالم، موضحة أن إجمالي السعة المقعدية الحالية يشكل ما نسبته نحو 41% من السعة في الفترة المقابلة من عام 2020، التي تصل إلى أكثر من 1.47 مليون مقعد.

ووفقاً للبيانات، فإن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل نحو 2.2 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة تراجع وصلت إلى نحو 2%، مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 27% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

وبيّنت المؤسسة أن شركات الطيران شغّلت في الإجمال 2.1 مليون مقعد، خلال نوفمبر الماضي، ليرتفع إلى 2.49 مليون مقعد في ديسمبر التالي، و2.57 مليون خلال يناير من العام الجاري، و2.35 مليون مقعد في فبراير الماضي 2021.

وأفادت الإحصاءات بأن شركات الطيران في السوق الإماراتية ستشغل، خلال الأسبوع الجاري، 2555 رحلة جوية مجدولة، مقابل 2478 رحلة في الأسبوع السابق، مشيرة إلى أن تلك الشركات شغلت في الإجمال نحو 8900 رحلة، خلال نوفمبر الماضي، و10.3 آلاف رحلة في ديسمبر، ليرتفع إلى أكثر من 10.6 آلاف في يناير 2021، و9.9 آلاف في فبراير. وتحتل السوق الإماراتية المركز الثالث في السعة المقعدية على الرحلات الدولية، فيما يحتل مطار دبي المركز الأول في قائمة المطارات الأكبر في السعة الدولية.

تعافي حذر

أكدت مؤسسة «أو إيه جي» استمرار تعافي قدرات السفر على مستوى العالم، خلال الأسبوع الجاري، بنحو أربعة ملايين مقعد إضافي أسبوعياً بزيادة نسبتها 7%، لكنها أشارت إلى أن شركات الطيران بشكل عام تظل حذرة بشأن الأشهر المقبلة مع إزالة 39 مليون مقعد إضافي حتى نهاية مايو.

- شركات الطيران في السوق الإماراتية تشغل 2555 رحلة جوية مجدولة في أسبوع.

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