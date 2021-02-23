خدمات مالية.. تحذير من التحويلات المشبوهة إلى الحساب

المصدر: إعداد : أمل المنشاوي

أفاد بنك أبوظبي التجاري، بأن إحدى الخدع التي يلجأ إليها المحتالون، هي الرسوم المدفوعة مسبقاً، حيث يطلب المحتالون إذنك لتحويل الأموال إلى حسابك، ويدّعون أن الأموال مرسلة من فاعل خير.

وأوضح البنك، أنه في هذه الحالة سيتم التقرب إليك بواسطة رسالة، أو عبر «الفاكس» أو الهاتف، فيدعي المحتال بأنه مسؤول رفيع المستوى في البنك، ويطلب من الضحايا بشكل متكرر التخلي عن بعض المبالغ المالية من أجل المساعدة في عملية التحويل، وما إن تتقدم وتتطور عملية الاحتيال حتى تختفي مبالغ كبيرة من المال، وبالطبع لا يصل التحويل الموعود أبداً.

وحذر البنك من الرسائل الإلكترونية غير المطلوبة التي تقدم مبالغ كبيرة من المال، مشدداً على أهمية إبلاغ البنك بأي نشاطات مشبوهة.

وأكد ضرورة تجنّب إعطاء المعلومات المرتبطة ببطاقة الائتمان وكلمة المرور، أو رقم التعريف الشخصي والحساب عبر رسائل إلكترونية.

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