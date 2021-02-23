«أراضي دبي» توسع نطاق مبادرة «التقييم الذكي» لتشمل المباني والفلل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، نطاق مبادرتها المبتكرة «التقييم الذكي»، عبر إطلاق المرحلة الثانية، التي تشمل المباني والفلل.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مبادرة «التقييم الذكي» تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى التي تغطي الوحدات العقارية، أطلقت في سبتمبر 2020، في وقت بلغ فيه عدد الوحدات العقارية المقيّمة منذ ذلك الحين حتى اليوم 1700 وحدة عقارية، حققت نسبة 100% في كلٍّ من: سعادة المتعاملين ودقة التقييم، وفقاً لاستطلاع الدائرة.

ووفقاً للبيان، ستكون جميع عمليات تقييم الفلل والمباني فورية، في إطار المرحلة الثانية من المبادرة، إذ لن يتم عرض الإجراء على لجنة التقييم، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تحسين وتسريع تجربة المتعاملين.

وتوظّف المبادرة الذكاء الاصطناعي في عملية التقييم الذكي، عملاً بنهج «أراضي دبي»، التي تتخذ من الابتكار ركيزة أساسية لصنع واستشراف المستقبل.

وبفضل هذا المشروع، تسهم الدائرة في تحسين جودة وكفاءة وجاهزية الخدمات الحكومية الذكية، لمواكبة متطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع، فضلاً عن تبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت المستغرق لتنفيذ عملية التقييم.

وأكدت «أراضي دبي» أنها تواصل تعزيز جهودها وخدماتها المبتكرة وتوسيع نطاقها، ضمن مسيرتها الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة المدن الذكية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن عملية التقييم الذكي، سواء للوحدات العقارية أو الفلل والمباني، تتاح على التطبيق الرقمي «دبي ريست»، إذ يمكن لجميع متعاملي الدائرة تنزيل التطبيق المتوافر على متجرَيْ «آب ستور» و«بلاي ستور» للاستفادة من الخدمة.

وأوضحت «أراضي دبي» أن خطوات إجراء التقييم عن طريق «دبي ريست»، تتم بدءاً من اختيار نوع المستخدم، وتحديد وسيلة الدخول، ليطلب بعد ذلك إدخال رقم الهوية، وتسلم رسالة تحتوي على رقم التحقق. وفي حال ظهور جميع بيانات المالك والعقارات المملوكة، يختار المستخدم العقار المراد تقييمه، لتظهر مباشرة بيانات العقار. وعندها، يتعين إدخال جميع البيانات المطلوبة، ودفع الرسوم من خلال محفظة «نقودي» مع تأكيد عملية الدفع. وتنتهي العملية مع إيصال شهادة التقييم مباشرة إلى المتعامل.

وشددت «أراضي دبي» على أن المشروع يساعد في خفض زمن تنفيذ خدمة التقييم إلى 15 ثانية، ويرفع نسبة سعادة المتعاملين، فضلاً عن أنه يتوافق مع المعايير التي حددها «مركز نموذج دبي»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لقياس مستوى الكفاءة والفاعلية والاستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال الحكومية، إذ تشكّل تجربة المتعاملين المقياس الرئيس لتحديد مستوى تميزها، ورضا وسعادة ورفاهية المتعامل والمجتمع باعتبارها أولوية قصوى لحكومة دبي.

- عملية التقييم الذكي للوحدات العقارية تتاح على تطبيق «دبي ريست».

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