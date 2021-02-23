«دو» توسع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إريكسون» عن توقيعها اتفاقية تعاون مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اختارت «دو» بموجبها حلول شبكة النفاذ الراديوي الخاصة بتقنية الجيل الخامس من «إريكسون»، في إطار خطط «دو» لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، وتحديث شبكتها الرئيسة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستحدث «دو» شبكة النفاذ الراديوي الخاصة بها بالاعتماد على حلول نظام «إريكسون» الراديوي المتطور، ما يتيح لها الاستفادة بشكل كامل من الفرص والإمكانات التي توفرها تقنية الجيل الخامس في مجال الأعمال.

ومع اكتمال عملية تطبيق وتنفيذ الحلول الجديدة، خلال عام 2021، ستستفيد «دو» وعملاؤها من شبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس، لتعزيز الطاقة الاستيعابية للشبكة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «مهمتنا تتمثل بالعمل على مواكبة التحولات المتسارعة، وتلبية متطلبات السكان ومجتمعات الأعمال، ورفدهم بأفضل حلول وخدمات الاتصال التي تتميز بالجودة والكفاءة».

من جانبه، قال رئيس «إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا»، فادي فرعون: «نهدف، من خلال شراكتنا الجديدة مع (دو)، إلى إحداث تحولات إيجابية في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، بهدف خلق فرص وإمكانات جديدة، تستفيد منها جميع القطاعات، وكذلك العملاء الأفراد».

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