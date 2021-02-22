«ميثاق خدمة المتعاملين» يعزز ريادة الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سعياً منها لتطبيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات وإسعاد المتعاملين من مختلف الشرائح، أصدرت اقتصادية دبي «ميثاق خدمة المتعاملين»، وذلك وفقاً للإرشادات الواردة في نظام «آيزو 10001:2018»، والممارسات العالمية، ولائحة السلوك الأخلاقي المتبعة لديها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود اقتصادية دبي الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة تنافسية صحية وآمنة، عبر تطبيق أفضل الممارسات، ومواكبة كل جديد لتلبية متطلبات رجال الأعمال، للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز مكانة الدولة، وجهة مفضلة لمزاولة الأعمال، وترسيخها على قائمة أهم المراكز التجارية والاقتصادية العالمية والإقليمية.

منظومة متكاملة

وأكد مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عبدالعزيز بن حثبور، التزام اقتصادية دبي بتطبيق منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين، تعتمد على معايير عدة، أبرزها الإبداع والابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات، وتتيح القيام بتجربة متميزة في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة تفوق التوقعات.

وقال بن حثبور: «تختص اقتصادية دبي بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، وتقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومبدع، وقائم على المعرفة، هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية»، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تعمل على تهيئة البيئة بشكل إيجابي وملائم لمزاولة الأعمال، ما يسهم بدوره في رفع المستوى المعيشي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

أهداف الميثاق

وأشار بن حثبور إلى أن «ميثاق خدمة المتعاملين» يهدف إلى وضع معايير لجودة الخدمات المقدمة عن طريق اقتصادية دبي، التي تتضمن جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بهذه الخدمات، والالتزام بتقديم خدمات تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، وتبسيط وتسهيل خدمات المعاملات، وضمان الالتزام بقواعد ممارسة الأعمال، إضافة إلى تطوير وتنظيم وترويج النمو المستدام لاقتصاد دبي.

بيئة مضيافة

وبموجب الميثاق، تتعهد اقتصادية دبي بإسعاد المتعاملين من خلال توفير بيئة مضيافة تعزز ثقافة السعادة والإيجابية، وتقديم خدمة سريعة ومبسطة، وضمان الخاصية الفردية في تجربة المتعامل، فضلاً عن توفير الخدمة بما يضمن راحة المتعامل، وتقديم الخدمة بما يضمن العدالة والمساواة، والإنصات إلى صوت المتعامل، وإشراك المتعامل في تطوير الخدمات، وأخيراً العمل بروح الفريق الواحد لإسعاد المتعامل.

بدورهم، يتعهد موظفو اقتصادية دبي بإسعاد المتعاملين من خلال: الترحيب بهم بابتسامة، والتعامل معهم بطريقة ودية ومهذبة ومهنية تضمن الحصول على انطباع أولي متميز، والتحلي بالأمانة والعدالة والمساواة والحيادية في الخدمات المقدمة، وتوفير البيئة والمرافق والتسهيلات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل متميز، والحرص على تقديم العون بمهنية، وضمان الحصول على خدمة بدقة وجودة عالية، والحفاظ على وقت المتعامل من خلال الالتزام بتقديم الخدمة كما هو معتمد في الإجراءات والالتزامات المحددة لها. كما يتعهدون بتقديم الخدمة وفق الالتزامات والإجراءات المعتمدة، وسرية التعامل مع المعلومات المقدمة، والإنصات الجيد إلى الاحتياجات واحترام وجهة النظر، وتقديم تجربة مبهرة ومبتكرة لدى الحصول على الخدمة، وبذل أقصى ما بوسعهم لتلبية احتياجات المتعاملين، إضافة إلى تقديم خدمات من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم الاحتياجات، ويستطيع الإجابة عن الاستفسارات، والاستجابة للطلبات في الوقت المناسب ودون تأخير، وتقليص عدد خطوات سير العمل لتوفير خدمة سريعة وسلسة، وأخيراً توفير الخدمات في الأوقات وعبر القنوات التي تناسب المتعاملين قدر الإمكان.

التحلي بالموضوعية

يتعين على المتعاملين التحلي بالموضوعية في إبداء الملاحظات، والإسهام في تقديم اقتراحات تطويرية بناءة ومبتكرة وإيجابية من خلال الاستعانة بالقنوات التالية: بوابة الشكاوى الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي،

https://ecomplain.dubai.gov.ae

وبوابة الاقتراحات الإلكترونية الموحدة لحكومة دبي،

https://esuggest.dubai.gov.ae

وصندوق التواصل. كما يمكن التواصل مع اقتصادية دبي من خلال الموقع الإلكتروني ded.ae، أو التواصل مع مركز الاتصال على 044455555، أو البريد الإلكتروني

info@dubaided.gov.ae

• الالتزام بتقديم خدمات تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

• التحلي بالأمانة والعدالة والمساواة والحيادية في الخدمات المقدمة.

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