«تعاونية الشارقة» تفتتح منفذاً مركزياً لتوريد منتجات الزراعة المحلية

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

افتتحت «تعاونية الشارقة»، أمس، منفذاً جديداً لها في منطقة الزبير بكلفة تجاوز 35 مليون درهم، موضحة أن الفرع الجديد سيعمل مقراً مركزياً لدعم توريد المنتجات الزراعية المحلية عبر استقبالها في المنفذ وتجهيزها، ثم توريدها إلى فروع التعاونية الأخرى. وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، ماجد سالم الجنيد، في تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، إن «المنفذ الجديد يرفع عدد الفروع التابعة للتعاونية إلى 39 فرعاً في إمارة الشارقة».

مقر مركزي

وأضاف الجنيد أن مساحة منفذ ضاحية الزبير تبلغ 7000 متر مربع، ويضم أكثر من 15 ألف صنف غذائي وغير غذائي، مبيناً أن المركز سيكون مقراً مركزياً لتزويد جميع فروع «تعاونية الشارقة» بمنتجات الخضراوات والفواكه المحلية، حيث تم تخصيص الباحة الخلفيّة لاستلام المحاصيل من المزارعين المحليين، لخدمة ودعم توريد المنتجات، بما يسهل عليهم عملهم.

وأفاد بأن فريقاً من الموظفين سيتولى تنظيف تلك المنتجات وتغليفها وتعليبها، لتصل طازجة وجاهزة إلى بقية فروع التعاونية، لافتاً إلى أنه سيتم العمل في المنفذ الجديد بالطريقة نفسها مع أقسام اللحوم والأسماك والمخبز، لتلبية احتياجات المتسوّقين في جميع الفروع.

خطة

وذكر الجنيد أن إنشاء منفذ ضاحية الزبير يأتي مواكبة لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية، بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة الزبير والمناطق المجاورة، كما يوفر فرص عمل للمواطنين والمواطنات، ويعدّ استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها التعاونية المتمثلة في الانتشار بمختلف مناطق إمارة الشارقة، فضلاً عن تقديم الخدمة التعاونية لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشار إلى أن «تعاونية الشارقة» تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارة، عبر خطط استراتيجية مستقبلية، تهدف إلى بناء منظومة اقتصادية كبرى في قطاع تجارة التجزئة خلال الفترة المقبلة.

دعم

بدوره، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «المنفذ الجديد في ضاحية الزبير سيدعم من خلال موقعه الجغرافي منتجات المزارع المحلية، عبر إعطائها أولوية في التوريد واستلامها من خلال المنفذ لإعادة توريدها عقب تجهيزها إلى مختلف فروع التعاونية».

وأضاف أن «التعاونية وقّعت خلال الفترة الماضية اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بهدف دعم منتجات الزارعة المحلية في التوريد بشكل موسع».

خدمة

وبيّن النابودة أنه نظراً إلى قرب المنفذ الجديد من عدد من المزارع المحلية، فإنه سيوفر أيضاً لأصحاب المزارع منتجات عدة، أبرزها البذور النباتية ومواد المشتقات الداعمة لعمليات الزراعة، ما يعدّ توجهاً جديداً في منافذ التعاونية يعزز خدمة منتجات الزراعة المحلية.

توسع

قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» تعتزم التوسع بعدد منافذها لتصل إلى 41 فرعاً قبل نهاية العام الجاري، وذلك لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في مختلف مناطق الإمارة.

7000

متر مربع مساحة منفذ ضاحية الزبير الجديد.

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