53.4 مليون درهم صافي أرباح مصرف عجمان في 2020

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلن مصرف عجمان، أمس، عن نتائجه المالية للعام الماضي، محققاَ عائدات بقيمة 614.6 مليون درهم مقارنة بـ636 مليون درهم في عام 2019، فيما سجل المصرف صافي أرباح تشغيلية بلغت 53.4 مليون درهم في عام 2020، بينما بلغت تكاليف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية 235.1 مليون درهم، مقارنة بـ258.5 مليون درهم في عام 2019، وذلك نتيجة للكفاءات التشغيلية التي نجح المصرف في تحقيقها.

وأكد المصرف، في بيان، أنه حقق تقدماً ممتازاً في تحقيق أهداف أعماله المنشودة، على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المسبوقة والظروف المضطربة التي شهدتها الأسواق العالمية بسبب تداعيات وباء «كورونا» على جميع القطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري: «بينما تشهد البيئة التشغيلية تطوراً نوعياً تبعاً للتحديات المستمرة، فقد تمكنا بالرغم من هذا من إحراز تقدم كبير، من خلال نظام العمليات القوي لدينا، فضلاً عن اتخاذ القرارات والاحتياطات التطلعية والإدارة المنضبطة»، مشيراً إلى أن «فريق العمل تمكن من خدمة العملاء بفاعلية وكفاءة طوال العام الماضي».

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