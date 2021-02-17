20 مليون زيارة للبوابة الرسمية لدولة الإمارات في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد زيارات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات «U.AE» إلى 20 مليون زيارة، خلال العام الماضي، مقابل 13.5 مليون زيارة في عام 2019، في حين بلغ عدد مستخدمي البوابة العام الماضي 12.2 مليون مستخدم، مقابل ثمانية ملايين مستخدم في عام 2019.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن هذه النتائج تعكس أهمية البوابة كمنصة رقمية للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وتبيّن في جانب منها الجهود الكبيرة التي بذلها فريق البوابة على مستوى الهيئة والجهات الحكومية الأخرى، في تطوير المحتوى والخدمات المقدمة عليها.

كما تعكس اعتماد الجمهور على البوابة كمصدر موثوق للحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في دولة الإمارات، حيث توفر البوابة الرسمية العديد من الخدمات.

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