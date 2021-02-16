وكالات سيارات تنشّط السوق المحلية بطرح طرز جديدة في 2021

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وكالات سيارات في الدولة عن عزمها طرح طرز جديدة في الأسواق المحلية خلال العام الجاري، بهدف تنشيط السوق وزيادة المبيعات، وذلك بعد تأجيل طرح «طرز 2021» العام الماضي نتيجة تراجع السوق عالمياً والإغلاقات المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا».

وقال مسؤولو وكالات لـ«الإمارات اليوم»، إن قرار طرح الطرز الجديدة من السيارات جاء بعد تحسن المبيعات في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام 2020 بنسب وصلت إلى 36%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام ذاته.

4 طرز

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في شركة «فولكسفاجن الشرق الأوسط»، سامر الدويعر، إن الشركة تعتزم طرح أربعة طرز جديدة من السيارات في دولة الإمارات خلال العام 2021، حيث سيتم إطلاق سيارة «تي روك» في النصف الثاني من فبراير الجاري على أن يتم طرحها فعلياً في أسواق الدولة خلال مارس المقبل، ثم يعقبها طرح سيارة «فولكس تيرامونت» في أبريل، ومن ثم طرح سيارة «جولف JTI» في مايو، وبعدها سيارة «تيجوان فيس ليفت» في أغسطس المقبل. وأوضح الدويعر، أن عمليات إطلاق الطرز الجديدة، تأخرت نتيجة إغلاق المصانع المنتجة في بعض البلدان الأوروبية في إطار الإغلاقات الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن ركود السوق أسهم في تأخير طرح الطرز الجديدة نظراً لعدم وجود إقبال على شراء السيارات.

تنشيط السوق

وأضاف الدويعر، أن إطلاق الموديلات الجديدة يؤدي إلى تنشيط السوق وينعكس إيجاباً على زيادة حجم المبيعات، مبيناً أنه كلما زاد عدد الطرز وشهدت السوق تنوعاً زاد حجم المبيعات، خصوصاً أن هناك تنافساً بين الموديلات الجديدة في استخدام التكنولوجيات الجديدة.

وأفاد بأن مبيعات السيارات شهدت تحسناً تدريجياً منذ الربع الرابع من العام الماضي، إذ زادت المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، ما شجع وكالات السيارات على اتخاذ قرارات بإطلاق سيارات جديدة، لافتاً إلى أنه من الملاحظ زيادة إقبال المستهلكين على المواقع الإلكترونية للوكالات للتعرف إلى مواصفات السيارات الجديدة.

طرز متنوعة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجموعة وكلاء السيارات، مدير عام «هيونداي الإمارات» في مؤسسة جمعة الماجد، سليمان الزبن، إن «هيونداي» ستطرح خلال العام الجاري طرزاً جديدة متنوعة من سياراتها في أسواق الإمارات.

وأكد أن تنوع الطرز الموجودة في السوق يلبي احتياجات ومتطلبات المستهلكين المختلفة ويسهم في تنشيط السوق وزيادة المبيعات، مشيراً إلى أن الربع الرابع من عام 2020 شهد زيادة ملموسة في المبيعات حفزت وكالات السيارات على طرح الطرز الجديدة في دولة الإمارات التي تعد من أهم الأسواق في المنطقة.

تحسن المبيعات

بدوره، قال نائب الرئيس في «فورد ولينكولن» بشركة «الطاير للسيارات»، هلال هاني عمر، إن «فورد» ستطرح ستة طرز جديدة كلياً، بينما تطرح علامة «لينكولن» طرازاً واحداً خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الطرح يأتي بعد تحسن المبيعات بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن ينشط طرح طرز جديدة في السوق بشكل كبير.

وأوضح أن «فورد» ستطرح العام الجاري سيارات «فورد إكسبلورر ST»، و«فورد إكسبلورر هايبرد» و«فورد إسكيب» الجديدة كلياً و«فورد F-150»، و«فورد f-150 رابتور»، فضلاً عن سيارة «فورد برونكو» الجديدة، مشيراً إلى أن علامة «لينكولن» ستقدم تصميماً داخلياً جديداً كلياً لسيارة «نوتيلوس».

وبين عمر أن الربع الرابع من العام 2020، شهد نمواً في مبيعات «فورد» بنسبة 36.2% مقارنة بالربع السابق، بينما سجلت مبيعات «لينكولن» نمواً بنسبة 16.4% خلال الفترة ذاتها.

تفاؤل

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، عرفان تانسل، إن هناك تفاؤلاً بسوق السيارات خلال العام الجاري، متوقعاً نتائج إيجابية للسوق المحلية مع زيادة نسب المبيعات المدفوعة بتوجهات دولة الإمارات التي تنعكس بوضوح على المبادرات والبرامج التي تنفذها الحكومة الاتحادية على مستوى الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية العالمية على الاقتصاد.

كما توقع تانسل أن تقوم العديد من العلامات التجارية الرئيسة في صناعة السيارات، من بينها شركات «إنفينيتي ونيسان ورينو» بإطلاق طرز جديدة من السيارات خلال عام 2021، إضافة إلى مجموعة مبتكرة من المنتجات الخاصة بالسيارات.

حلول وخدمات

وأضاف تانسل، أن «المسعود للسيارات» تواصل العمل على تقديم المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة المضافة وتوفير العروض الإلكترونية المبتكرة لتعزيز التجارة الإلكترونية خلال الظروف الراهنة التي فرضها انتشار الوباء.

وأشار إلى أن «المسعود للسيارات» شهدت من نهاية الربع الثاني من العام 2020 تحسناً ملحوظاً وانتعاشاً مطرداً في نسبة المبيعات، حيث تجاوزت الشركة أهداف الأداء التي كانت وضعتها للعام الماضي.

سيارة كهربائية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «كيا موتورز»، ياسر شابسوغ، إن الشركة ستطلق خلال النصف الأول من العام الجاري، طرز عدة من السيارات، تشمل سيارة «سورينتو» الجديدة والسيارة الرياضية الصغيرة متعددة الأغراض الجديدة كلياً «سونيت»، إضافة إلى إطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل من «كيا»، على أن يتبع ذلك إطلاق العديد من السيارات الكهربائية الأخرى على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة عالمياً لـ«كيا»، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة، لاسيما على مستوى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي وجميع مواد الاتصال لدعم إشهار العلامة الجديدة.

تراجع

وأفاد شابسوغ، بأن العام الماضي، شهد تراجعاً في المبيعات، إلا أنه كان تراجعاً منخفضاً مقارنة بشركات أخرى، مشيراً إلى أن «كيا» لاتزال تحتل المرتبة الرابعة من حيث المبيعات في المنطقة.

منافسة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، عرفان تانسل، إن شركات السيارات في إطار مساهمتها في تعزيز عملية انتعاش سوق السيارات العام الجاري، ستطلق مجموعة واسعة ومتنوعة من طرز السيارات المدمجة مع أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية، وذلك بأسعار تنافسية تشجع المتعاملين على الشراء والاستفادة من العروض وتسهم في الوقت نفسه في دعم المنافسة الصحية بين الوكلاء العاملين في قطاع السيارات من خلال تشجيعهم على الابتكار في الخدمات والعروض التي تشكل قيمة مضافة في السوق.

وكالات: ركود السوق أسهم في تأخر طرح طرز سيارات جديدة نظراً لعدم وجود إقبال.

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