877 مليون درهم صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات، والمفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات، أميديو سكاربا، إن «صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية إلى الإمارات، بلغت 197 مليون يورو (877 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020»، مؤكداً أنه رغم تراجع الصادرات خلال تلك الفترة، إلا أن إيطاليا مازالت تحتل المرتبة الرابعة من بين أكبر شركاء الإمارات في مجال الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن صادرات إيطاليا من الأغذية والمشروبات إلى الإمارات بلغت نحو 290 مليون يورو (1.3 مليار درهم) في عام 2019، بزيادة قدرها 21.8% مقارنة مع 2018، متوقعاً أن تنمو الصادرات الإيطالية إلى الإمارات بنسبة 12.9% خلال العام 2021.

ولفت سكاربا، إلى أن «منتجات المعكرونة لاتزال واحدة من أكثر المنتجات الإيطالية استهلاكاً في الإمارات، وهي أكثر صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات في 2020»، مبيناً أن إيطاليا تمتلك 16% من حصة سوق المعكرونة في الإمارات، وذلك بقيمة تقدر بنحو 19 مليون يورو، وقد زادت هذه القيمة بشكل أكبر خلال فترة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع نمو سنوي يقدر بنحو 31%. وأوضح، أن جائحة «كورونا» أثرت في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، كما أثرت في التجارة الخارجية لإيطاليا، مثل أي مكان آخر في العالم، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك، نما التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من 2020 بنسبة 4%، مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد مؤشرات إيجابية مشجعة على الانتعاش. وأضاف سكاربا، أن وكالة التجارة الإيطالية أطلقت، مع سفارة إيطاليا في دولة الإمارات، الشهر الماضي، شراكة جديدة مع متجر «إيتالي» في «دبي مول»، بهدف عرض ثقافة الطعام والمنتجات الإيطالية المحلية المنشأ، تحت عنوان «صنع في إيطاليا»، حيث تمتد هذه الشراكة المنجزة لمدة عام، وتتضمن الدروس التعريفية والحملات التعليمية والترويجية، وتجارب تذوق الطعام التي تسلط الضوء على أصالة وتقاليد وتنوع المطبخ الإيطالي. وقال سكاربا إن «الطعام يجمع الناس معاً، وهو ما تسعى الشراكة إلى تعزيزه، بحيث يتمكن المستهلكون من المواطنين والمقيمين والسياح في دولة الإمارات من الوصول إلى سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى اكتشاف المأكولات الإيطالية الصحية والعضوية والمشروبات ذات الشهرة العالمية». وأضاف: «نحن وضعنا أهدافاً عدة لهذه الشراكة، بما في ذلك الاحتفال بالذكرى الـ14 لانطلاق متجر (إيتالي) في (دبي مول)، حيث يجذب عشاق المطبخ الإيطالي في المدينة، والمستوحى فكرته من فرع (إيتالي) الأصلي الموجود قرب مدينة تورينو الإيطالية، ويضمّ الآن 16 فرعاً في جميع أنحاء العالم، وقد تمّ افتتاح فرعه في دبي منذ عام 2013».

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