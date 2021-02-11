«إعمار مولز» تحقق 3.5 مليارات درهم إيرادات خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، إيرادات بقيمة 3.508 مليارات درهم في عام 2020، فيما وصل إجمالي الربح الصافي إلى 704 ملايين درهم.

وقال مؤسّس شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، محمد العبار، إن «إعمار مولز» خرجت من عام 2020 أقوى مما كانت عليه، بعد أن واجهت ظروف عمل تعد الأقسى طوال جيل كامل.

وأضاف: «مكّنتنا إنجازاتنا السابقة واستثماراتنا الاستراتيجية لبناء مستقبل رقمي، من التكيّف بسرعة مع الواقع الجديد، وإجراء التغييرات اللازمة للنمو والنجاح على المدى الطويل بعد الجائحة».

وتابع العبار: «مازلنا نشهد إقبالاً متزايداً على مراكزنا التجارية، ونتوقّع أن يستمر هذا التوجّه في العام الجاري مدعوماً بتوجيهات وإرشادات قيادة دبي والإمارات، وجهودها المتميزة على مستوى العالم في توفير اللقاحات لجميع أبناء وسكان الدولة».

ووفقاً لبيان، صدر أمس، سجلت منصة «نمشي» الإلكترونية المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، مبيعات قدرها 1.316 مليار درهم (358 مليون دولار)، محققة بذلك زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق.

وأرجع البيان الأداء القوي الذي حققته «نمشي»، إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية، وانضمام 283 علامة تجارية إليها.

بدورها، حافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، «دبي مارينا مول»، «مجمع الذهب والألماس»، «سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها المرن في عام 2020 الذي وصل إلى 91%.

وذكرت «إعمار مولز» أنه في إطار سياستها لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن «كوفيد-19» عن مستأجري عقارات التجزئة لديها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدّمت أكثر من مليار درهم في المراحل الأولى من تفشي الفيروس، ولضمان استمرار هذا الدعم طوال عام 2020، مددت الشركة هذه السياسة مع بداية كل ربع من العام، وستتواصل حتى 31 مارس 2021 على أقل تقدير.

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