1.44 مليار درهم صافي دخل «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 11.08 مليار درهم، وصافي دخل قدره 1.44 مليار درهم خلال العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن النفقات الرأسمالية للشركة ارتفعت خلال العام 2020 بنسبة 24.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 مليار درهم، أي ما يمثل كثافة رأسمالية تبلغ 16.9%، وهو أعلى مستوى سجلته الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، مستفيدة لتحقيق ذلك من ميزانيتها العمومية القوية التي مكنتها خلال العام الماضي من الحفاظ على خططها الطموحة في ما يتعلق بتوظيف رأس المال.

وأوصى مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح للعام 2020، بواقع 28 فلساً لكل سهم، حيث تم في أغسطس 2020 توزيع 13 فلساً منها للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الربع الرابع من العام المنصرم 1.03 مليار درهم، ما يعكس تراجعاً تم احتواؤه نتيجة تنفيذ الشركة العديد من المبادرات لتحسين التكاليف في سبيل تعزيز كفاءة العمليات في جميع قطاعات أعمالها، فيما بلغت أرباح شركة الإمارات للاتصالات قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 4.51 مليارات درهم، وهو ما يمثل هامشاً قوياً للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 40.7%.

وارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام بنسبة 1.9%، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، لتصل إلى 2.74 مليار درهم، مسجلة نمواً خلال ربعين متتاليين في عام 2020 وذلك مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

وكانت إيرادات الهاتف المتحرك في الربع الرابع من عام 2020 مستقرة تقريباً عند 1.32 مليار درهم، مقارنة بـ1.33 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته، وذلك نتيجة تأثرها بالتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» والتغيرات في أنماط حياة السكان والتنقل.

وسجلت الشركة في الربع الأخير من عام 2020 زيادة بنسبة 1.0% في قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك (مقارنة بالربع الثالث من عام 2020)، لتصل إلى 6.66 ملايين مشترك مع تحسن متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ما يعكس مزيجاً أفضل من المشتركين بنظام الدفع الآجل والدفع المسبق.

وبلغت إيرادات الهاتف الثابت خلال الربع الرابع 645 مليون درهم، بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، وقد ارتفعت إيرادات الشركة من خدمات الهاتف الثابت خلال العام 2020 إلى 2.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.0٪ مقارنة بالعام السابق.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، محمد الحسيني، إن «عام 2020 كان مليئاً بالتحديات نتيجة تفشي جائحة غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على معظم قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً».

وأضاف أن «نموذج عمليات الشركة أظهر كفاءة ومرونة عالية مقارنة بنماذج الأعمال في العديد من القطاعات الأخرى، حيث تمكنت الشركة من التأقلم والتكيف بشكلٍ فعّال مع التطورات في بيئة أعمال اتسمت بالعديد من التحديات والظروف الاستثنائية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «الشركة تمكنت من إظهار مستوى عالٍ من المرونة خلال العام الذي شهد تطورات غير مسبوقة، حيث نجحنا في التأقلم مع تحديات جائحة (كوفيد-19)».

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