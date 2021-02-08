1.68 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية منذ بداية 2021

المصدر: أبوظبي - وام

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ مزيد من السيولة في الأسهم الإماراتية، الأمر الذي رفع صافي استثماراتهم إلى 1.68 مليار درهم منذ بداية العام 2021، وحتى أمس وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي.

جاء الارتفاع المسجل في صافي استثمارات الأجانب غير العرب نتيجة الزيادة الكبيرة في قيمة تداولاتهم التي بلغت 12.5 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري.

وشكلت تداولات الأجانب خلال فترة الرصد 28.7% من إجمالي الصفقات المبرمة في الأسواق المالية والتي بلغت قيمتها 43.53 مليار درهم بيعا وشراء.

وأظهرت الأرقام أن قيمة صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى نحو 970 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى أمس.

وجاء صافي الاستثمار الأجنبي المسجل في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 4.87 مليارات درهم مقابل مبيعات بقيمة 3.9 مليارات درهم تقريبا خلال فترة الرصد.

وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمارات الأجانب نحو 710 ملايين درهم وفقا للأرقام الصادرة عن السوق خلال فترة الرصد نفسها والتي جاءت نتيجة عمليات شراء بقيمة 2.22 مليار درهم ومبيعات بقيمة 1.51 مليار درهم.



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