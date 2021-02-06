مستثمرون كبار في «وول ستريت» يقتنصون أسهم التكنولوجيا

المصدر: لندن- رويترز

أظهرت بيانات تدفقات من «بنك أوف أمريكا»، أمس، أن مستثمري «وول ستريت» الأثرياء ضخوا مبلغاً قياسياً قدره 4.2 مليارات دولار في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة الأسبوع الماضي، إذ استفادوا من التراجع الطفيف لـ«وول ستريت»، بينما كان المتعاملون الأفراد منشغلين بشراء أسهم مثل «جيم ستوب». ودخل عدد كبير من صغار المستثمرين الأفراد في معركة مع محترفي «وول ستريت»، الشهر الماضي، عبر شراء أسهم كونت فيها صناديق التحوط مراكز مدينة كثيفة. وخلال الصراع، اضطر بعض الصناديق لبيع مراكز دائنة كونتها في أسهم لتغطية الخسائر، ما تسبب في انخفاضات أوسع نطاقاً لأسعار الأسهم. وقال كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «بنك أوف أمريكا»، مايكل هارتنت، إن «كبار العملاء بوجه عام اشتروا على نحو واضح أسهماً في (فيس بوك)، و(أمازون)، و(أبل)، و(نتفليكس)، و(مايكروسوفت)، و(ألفابت) المالكة لـ(غوغل)، التي سجلت أداء أقل من السوق». ودفعت حمى تداولات المستثمرين الأفراد الفضة لتجاوز مستوى 30 دولاراً للأوقية، للمرة الأولى منذ 2013، قبل أن تهبط الأسعار. وقال «بنك أوف أمريكا» إن «المعدن النفيس استقطب تدفقات قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء».

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