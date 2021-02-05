الفلاسي: «تعاونية الاتحاد» رصدت مليار درهم لمواجهة «كورونا» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» رصدت نحو مليار درهم لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، خلال العام الماضي، من خلال العقود والامتيازات، موضحاً أن «التعاونية» أبرمت عقوداً بأكثر من 400 مليون درهم، فيما خصصت 40 مليون درهم لدعم الأسعار، حيث اشترت المنتجات بسعر أعلى وبيعها بسعر ما قبل الجائحة، وذلك لاستقرار الأسعار أثناء الجائحة.

وأضاف الفلاسي، في بيان صادر أمس، أن «التعاونية» خصصت أيضاً 12 مليون درهم لدعم عروض المنتجات الأساسية في جميع فروعها ومراكزها التجارية، كي يسهل وتوفيرها للمستهلك وعرضها من قبل المورّد، فضلاً عن دعم المستثمرين بمبلغ 28 مليون درهم.

وأوضح أنه في مجال خفض أسعار السلع، خلال جائحة «كورونا»، نفذت «التعاونية» 101 حملة تخفيضات حتى نهاية عام 2020، وصلت نسبة التخفيضات فيها إلى 90%، إضافة إلى رصد نحو 150 مليون درهم لخفض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، وغيرها خلال رمضان الماضي، حرصاً من «التعاونية» على إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية، تهدف إلى إسعاد أفراد المجتمع والتخفيف عنهم، من خلال تنفيذ برامج تسوّق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوّقين.

وأكد الفلاسي أنه خلال الجائحة حافظت تعاونية الاتحاد على مخزونها الاستراتيجي، الذي تبلغ قيمته نحو مليار درهم، ويكفي لتغذية سوق دبي لمدة تصل إلى أكثر من أربعة أشهر، مشيراً إلى أن «التعاونية» تمتلك أحد أكبر المستودعات الغذائية وغير الغذائية في الشرق الأوسط، في حين يتجاوز إجمالي مساحات المستودعات والمخازن لفروعها 424 ألفاً و442 قدماً مربعة.

وأضاف أنه تم تجهيز المستودعات بأفضل التقنيات الحديثة، بما يؤهلها للتعامل مع المخزون الكبير من السلع.

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