الفلاسي: تعاونية الاتحاد رصدت مليار درهم لمواجهة «كورونا» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم







أفادت تعاونية الاتحاد، بأنها رصدت نحو مليار درهم لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» خلال العام الماضي، من خلال العقود والامتيازات، موضحة أنها أبرمت عقوداً بأكثر من 400 مليون درهم، فيما خصصت 40 مليون درهم لدعم الأسعار، حيث اشترت المنتجات بسعر أعلى وبيعها بسعر ما قبل الجائحة وذلك لاستقرار الأسعار أثناء الجائحة.

وأضافت التعاونية في بيان أمس، أنها خصصت أيضا 12 مليون درهم لدعم عروض المنتجات الأساسية في جميع فروعها ومراكزها التجارية كي يسهل وتوفيرها للمستهلك وعرضها من قبل المورد، فضلا عن دعم المستثمرين بمبلغ 28 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إنه في مجال تخفيض أسعار السلع خلال جائحة «كورونا»، نفذت التعاونية 101 حملة تخفيضات حتى نهاية العام 2020، وصلت نسبة التخفيضات فيها إلى 90%، إضافة إلى رصد نحو 150 مليون درهم لتخفيض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية وغيرها خلال رمضان الماضي، حرصاً من التعاونية على إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية تهدف لإسعاد أفراد المجتمع والتخفيف عنهم من خلال تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوقين.

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