رجاء عيسى القرق تتصدر قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط» لتسلط الضوء على 50 سيدة أعمال، نجحن بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن. وللعام الثاني على التوالي، تصدرت القائمة المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق.

وتنحدر سيدات الأعمال في قائمة هذا العام من 19 دولة، يعملن في 16 قطاعا. فيما تصدرت مصر قائمة الدول الممثلة بواقع 8 سيدات، تليها الإمارات بواقع 7 سيدات، ثم الأردن والسعودية والكويت والمغرب بـ4 سيدات لكل منها.

في حين تصدرت السعودية أول 10 مراكز في القائمة، حيث تحتل أبرز 3 سيدات في المملكة مواقع ضمن المراكز الـ5، الأولى: الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول»، سارة السحيمي، ورئيس مجلس إدارة بنك «ساب»، لبنى العليان.

كما ظهر في قائمة هذا العام اسمان جديدان: المدير الإداري لشركة (Johnson & Johnson Medical Devices)، مارزينا كوليس، ومديرة الأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمسؤول التنفيذي الأول في شركة «انفسكو دبي»، زينب الكفيشي.

كما برز اسم آخر لأول مرة في المراكز الـ10 الأولى، حيث احتلت هناء الرستماني المركز 3 في قائمة العام، بعد أن حلت في المركز 49 ضمن تصنيف عام 2020.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، في أواخر يناير 2021، عن تعيين هناء الرستماني، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بالمجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول. وجاء من بين المراكز الـ10 الأولى، 6 سيدات عصاميات، من بينهن الرستماني.

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