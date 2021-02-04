«تنظيم الاتصالات»: «هاكاثون الإمارات» تبحث حلولاً مبتكرة لتحديات «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، سالم الحوسني، إن «الإطار العام لمبادرة (هاكاثون الإمارات)، خلال العام الجاري، سيشمل وضع تصورات وحلول مبتكرة لمختلف التحديات التي حدثت وستحدث في العالم بسبب جائحة (كورونا)، إضافة إلى أن دورة العام الجديدة ستشمل توثيقاً لنجاحات الدولة خلال الـ50 عاماً الماضية، ووضع حلول مبتكرة في إطار الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة».

وأضاف الحوسني في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقدته افتراضياً، أمس، حول إطلاق الدورة الرابعة لـ«الهاكاثون»، التي توفر مسابقات للابتكار في قطاعات مختلفة من بداية شهر فبراير، أن «(الهاكاثون) التي ستراعي متغيرات (كورونا)، عبر عقد فعاليات بشكل افتراضي مقارنة بالعام الماضي، ستواكب شهر الابتكار خلال فبراير الجاري، وبدأت الفعاليات للمشروعات، من بداية الشهر الجاري وحتى 18 منه، ليتم توزيع الجوائز والتكريم للفرق الثلاثة الأولى الفائزة، في السادس من مارس المقبل».

وأوضح أن «الهيئة تعتزم عرض بعض المشروعات الفائزة المبتكرة عبر منصة لها في فعاليات معرض (إكسبو 2020)، إضافة إلى العرض عبر منصة الهيئة في معرض (أسبوع جيتكس للتقنية)».

وقال إنه تم اختيار تحديات عدة وفقاً للمشكلات التي تم رصدها من مختلف الجهات الحكومية في إمارات الدولة، وسيتنافس المشاركون على إيجاد حلول مبتكرة وعملية لها، وهي 10 تحديات، تدور حول التحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والبيئة والتغير المناخي، والأمن والسلامة والعدل، والمدن الذكية والمستدامة، والترفيه والرياضة الإلكترونية، والسفر والسياحة، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، وكفاءة العمل وتطوير الإنتاجية، كما تم تخصيص محور خاص في (هاكاثون الإمارات) 2021 عن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات».

- مشاركون يتنافسون لإيجاد حلول مبتكرة لـ10 تحديات، أبرزها التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية.

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