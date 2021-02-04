أكشاك إجراءات السفر من دون تلامس لركاب «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طوّرت شركة طيران الإمارات، خدمة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر وتسليم الحقائب التي كانت قد أطلقتها في سبتمبر من العام الماضي في مطار دبي الدولي، لتصبح دون تلامس.

وأوضحت الناقلة، في بيان أمس، أن المسافرين سيتمكنون من التحكم بالأجهزة الذاتية لتسليم الحقائب وعددها 32، إضافة إلى أكشاك إجراءات السفر الذاتية وعددها 16 باستخدام أجهزتهم الشخصية المحمولة من دون الحاجة إلى لمس الشاشات، ما يوفر تجربة آمنة ومريحة لهم في المطار.

وتتيح الأكشاك للعملاء إنهاء إجراءات السفر واستخراج بطاقات الصعود إلى الطائرة واختيار مقاعدهم وتسليم الحقائب. وأضيفت خدمات جديدة، تتيح للمسافرين دفع أثمان المشتريات الإضافية، مثل رسوم الأمتعة الزائدة، مباشرة من خلال الأكشاك.

وتتوافر الخدمة حالياً للمسافرين إلى جميع وجهات الناقلة باستثناء الولايات المتحدة وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news