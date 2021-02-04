175 مليار درهم تصرفات «دبي العقارية» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت سوق دبي العقارية مستوى عالياً من المرونة والجاذبية في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على مدار العام 2020، تمثل بتسجيل 51 ألفاً و414 تصرفاً عقارياً بقيمة جاوزت 175 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير التصرفات الكلية للعام الماضي الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محققاً بذلك نتائج إيجابية على الرغم من التفشي العالمي لجائحة «كوفيد-19»، وما رافقها من إجراءات وتدابير احترازية، ألقت بظلالها بشكل مباشر على مختلف القطاعات، وطال تأثيرها المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد على حد سواء، بما في ذلك إيقاف مختلف الأنشطة التجارية، وتعليق حركة الطيران لأشهر طويلة.

وكشف التقرير عن أداء متنامٍ لمختلف الأنشطة، إذ بلغت قيمة المبايعات العقارية نحو 72.5 مليار درهم، بواقع 35 ألفاً و423 تصرفاً، في حين سجّلت الرهونات العقارية 12 ألفاً و958 تصرفاً، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 87.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجّلت فيه الهبات 3033 تصرفاً، بأكثر من 15 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الجديدة خلال العام الماضي، أشار التقرير إلى أن إمارة دبي استقطبت 31 ألفاً و648 مستثمراً جديداً أبرموا 41 ألفاً و571 استثماراً، بقيمة إجمالية جاوزت 73.2 مليار درهم.

المستثمر الخليجي

وبرزت فئة المستثمر الخليجي للفترة ذاتها من خلال قيام 6704 مستثمرين بضخ نحو 14.8 مليار درهم في سوق دبي العقارية، بعد أن بلغ عدد استثماراتهم في السوق 8659 استثماراً. وجاء مواطنو دولة الإمارات أولاً، تلاهم على التوالي: السعوديون والكويتيون والعمانيون والبحرينيون.

العرب والأجانب

وعلى مستوى الاستثمارات العربية للعام 2020، بلغ عدد المستثمرين العرب 4388 مستثمراً سجلوا جميعهم 5283 صفقة، بقيمة كلية ناهزت 7.5 مليارات درهم.

وقد استحوذ الأردنيون على الصدارة، تلاهم مباشرة المصريون واللبنانيون والسودانيون والجزائريون، في حين تصدّر الهنود قائمة الاستثمارات الأجنبية، ثم الصينيون والبريطانيون والباكستانيون والفرنسيون على التوالي، إذ استقطبت سوق دبي العقارية 19 ألفاً و757 مستثمراً أجنبياً، أجروا 24 ألفاً و666 استثماراً، زادت قيمتها الإجمالية على 35.6 مليار درهم.

النساء

وحافظ أداء النساء على وتيرته، حيث واصلن خلال العام الماضي معدلات الإقبال التاريخية للاستثمار في العقارات، حيث كشفت إحصاءات «أراضي دبي» عن قيام 10 آلاف و300 امرأة بضخ أكثر من 15 مليار درهم في 11 ألفاً و723 استثماراً.

جاذبية وفرص

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «البيانات السابقة تؤكد متانة البيئة الاستثمارية للإمارة، وتكيّفها مع مختلف الظروف في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي».

وأضاف أن «الكشف عن نتائج التصرفات للعام الماضي يأتي متناغماً من منطلق نهجنا الشفاف في إطلاع جميع الأطراف المعنية في السوق، وفي مقدمتهم المستثمرون من الفئات كافة، لمساعدتهم على تطوير خططهم الاستثمارية، والاستفادة من الأجواء الاستثمارية المواتية في الإمارة».

وأكد بن مجرن: «نعتقد يقيناً أن تسجيل 51 ألفاً و414 تصرفاً خلال العام الماضي يكشف عن نجاح الحزم التحفيزية الحكومية التي عززت جاذبية السوق العقارية، ووفّرت الكثير من الفرص السانحة للمستثمرين من جهة، وللمطورين الذين حرصوا على مواصلة عمليات الإنشاءات وتسليم المشروعات في الأوقات المحددة من جهة أخرى».

«دبي ريست»

وتابع بن مجرن: «لاشك أننا والعالم واجهنا بعض التحديات خلال العام الماضي، لكننا تمكنا من مواجهتها بتوجيهات القيادة الرشيدة التي ركزت أولاً على سلامة المجتمع والحفاظ على صحة الأفراد»، مشيراً إلى أنه «من هذا المنطلق برز دور تطبيق (دبي ريست) الذكي، إضافة إلى موقع الدائرة الإلكتروني، حيث ساعدت في الحفاظ على زخم السوق من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف كافة، ومواصلة تقديم جميع الخدمات بأسرع وقت ممكن وبسهولة تامة».

وقال إن «إن تلك الأرقام تبعث على الطمأنينة والثقة في القطاع العقاري لإمارة دبي، ونتوقع أن يكون حصاد العام الجاري وفيراً بعد إطلاق برنامج التطعيم الوطني، وبدء العد التنازلي لإطلاق (إكسبو 2020 دبي)، الحدث الذي ينتظره العالم أجمع، لتكشف دبي عن المزيد من قدراتها أمام زوارها».

أعلى المناطق

جاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الأولى على قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في دبي، تلتها: «البرشاء جنوب الرابعة»، «الخليج التجاري»، «برج خليفة»، «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، «الثنية الخامسة»، «المركاض»، «اليلايس 2»، «الحبية الرابعة»، وفي المرتبة الـ10 «وادي الصفا 5».

وفي قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات، كانت الصدارة لـ«جبل علي الأولى»، أما المراكز التسعة الأخرى فكانت من نصيب «مرسى دبي»، «المركاض»، «نخلة جميرا»، «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، «برج خليفة»، «الخليج التجاري»، «البرشاء جنوب الرابعة»، «الثنية الرابعة»، وكانت الـ10 لمنطقة «اليلايس 2».

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات، وتوزعت المراتب التسع المتبقية على: «اليلايس 2»، «مرسى دبي»، «البرشاء جنوب الرابعة»، «جبل علي الأولى»، «برج خليفة»، «الثنية الخامسة»، «معيصم الأولى»، «ند الشبا الثالثة»، «الثنيه الرابعة».

وفي تصنيف أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهونات، برزت «جبل علي الأولى» أولاً، وفي المرتبة الثانية «نخلة جميرا»، ثم: «المركاض»، «اليلايس 2»، «ند حصة»، «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، «الخليج التجاري»، «مرسى دبي»، «البرشاء جنوب الرابعة»، «سيح الدحل».

الـ10 الأوائل

بمقارنة أداء كل المستثمرين حسب جنسياتهم، كان الهنود الأكثر إقبالاً على عقارات دبي، وحلوا في المرتبة الأولى متصدرين القائمة، تلاهم مواطنو الإمارات، فيما كانت المراتب الثماني على قائمة الـ10 الأوائل لكل من: الصين، السعودية، بريطانيا، باكستان، فرنسا، روسيا، الأردن، مصر.

10.3

آلاف امرأة ضخت 15 مليار درهم في 11.7 ألف استثمار.

عقارات دبي تحافظ على جاذبيتها في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب.

المستثمرون الجدد ضخوا 73.2 مليار درهم في عقارات الإمارة.

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