«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى مينسك بأسعار تبدأ من 1800درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، اليوم، إطلاق رحلاتها إلى مينسك، حيث ستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعيا بين مطاري دبي الدولي ومينسك الوطني اعتبارا من 20 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنها ستكون أول شركة من دبي توفر رحلات مباشرة إلى العاصمة البيلاروسية.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه مع إضافة مينسك، ستوسع الناقلة شبكتها إلى أكثر من 70 وجهة.

وأوضحت أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من دبي إلى مينسك، تبدأ من 5500 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1800درهم، بينما أسعار درجة الأعمال ذهابا وإيابا من مينسك إلى دبي، تبدأ من 5505 دراهم، في حين أن أسعار الدرجة السياحية تبدأ من 1430 درهما.

إلى ذلك، استأنفت «فلاي دبي» رحلاتها إلى العاصمة السيريلانكية، كولمبو، بواقع رحلتين أسبوعيا، اعتبارا من 17 فبراير الجاري مع بدء السلطات في سريلانكا تخفيف القيود على السفر الدولي.

وذكرت الناقلة، أنها ستشغل رحلاتها من مبنى المسافرين (رقم 2) بمطار دبي الدولي ومطار كولومبو، مع توفر الرحلات الآن للحجز على موقع الشركة (flydubai.com).



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