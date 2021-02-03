"طيران الإمارات": تحديث بخصوص الرحلات إلى السعودية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنه وفقاً لتوجيهات الحكومة السعودية، فإنها لن تقبل المسافرين غير السعوديين، على الرحلات من دبي إلى المملكة، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الناقلة على موقعها الشبكي، إنه لن يتم قبول المتعاملين الذين يحملون تذاكر وجهاتها النهائية في المملكة العربية السعودية وذلك في نقطة انطلاقهم، مشيرة إلى أن الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين، فضلاً عن أسرهم.

وأضافت: "نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز، ولتلقي إشعارات التحديث، يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة مركز إدارة الحجز على الموقع الشبكي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news