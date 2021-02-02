«إينوك» تعلن إتمام الأعمال الإنشائية لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن استكمال الأعمال الإنشائية لجناحها في «إكسبو 2020 دبي»، قبل ثمانية أشهر من انطلاق فعاليات المعرض.

وأفادت المجموعة في بيان أمس بأنه، وتحت شعار «إلهام من الطاقة»، يتربع الجناح العصري على مساحة قدرها نحو 2060 متراً مربعاً، ويضم خمسة مبانٍ مميزة، لافتة إلى أن الجناح شُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، للحد من النفايات، وتقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية، فيما يتيح استخدام الفولاذ في أعمال التشييد أيضاً، القدرة على إعادة توظيف المباني، واستخدامها، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد اختتام فعاليات الحدث.

وأكدت «إينوك» أن جناحها أُنشئ وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها فريق «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن أنه شمل الإرث الذي سيخلّفه الحدث الدولي في خطة البناء، وذلك عبر التركيز على المواد المحلية القابلة لإعادة التدوير، في وقت استُكملَت فيه الأعمال الإنشائية في وقت قياسي، على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

تجربة مبتكرة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإننا سنحرص على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي، لرسم ملامح مستقبل الطاقة».

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة، فقد واصل فريق المجموعة عمله على مدار الساعة، والتزم بكل إرشادات السلامة، لتشييد جناح حديث يصطحب زواره في رحلة ملهِمة لا تُنسى، من أجل إعادة النظر في ماهية الطاقة، وإمكاناتها وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياتنا.

بدوره، هنأ المدير المالي التنفيذي في «إكسبو 2020 دبي»، مختار صافي، فريق «إينوك» على هذا الإنجاز المهم.

وقال: «عبر جناح (إينوك) المميز، سيتسنى لملايين الزوار استكشاف حلول الطاقة المتكاملة الأفضل في فئتها، والتي ستترك تأثيراً هادفاً يستمر طويلاً بعد أن يغلق المعرض أبوابه».

معايير عالمية

وأكدت «إينوك» أن جناحها شُيّد تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، ويشمل ذلك اعتماد تصميم وظيفي متعدد الأنماط لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، لتقليص استهلاك الطاقة في الجناح بنسبة 20.1% عن معيار 90.1 الصادر عن الجمعية الأميركية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، وخفض استهلاك المياه بنسبة 30% بحسب الإرشادات الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

الشكل العمراني مستلهم من خزانات نفط

يستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه خمسة مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: «استكشف – ماهية الطاقة»، «تفاعل – سبل الاستفادة من الطاقة»، «تعاون – احتياجات الطاقة»، «تخيّل – إمكانات الطاقة الواعدة».

وسيبهر الجناح زواره، بفضل توفيره تجربة تثقيفية وتعليمية وتفاعلية وترفيهية. وسيضم أيضاً مساحة مخصصة للقاءات الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، من أجل التفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المُلحّة في القطاع.

يذكر أن «إينوك» كشفت سابقاً أيضاً عن خططها لتشييد محطة خدمة جديدة تستوحي تصميمها من شجرة الغاف في موقع «إكسبو 2020 دبي».

- الجناح شُيّد باستخدام أكثر من700 طن من الفولاذ.

- الجناح يضم 5 مبانٍ على مساحة 2060 متراً مربعاً.

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