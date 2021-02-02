تعليق الرحلات بين دبي ومطارات المملكة المتحدة حتى إشعار آخر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنه بحسب توجيهات حكومة المملكة المتحدة، فإنها علقت رحلات المسافرين بين دبي وجميع مطارات المملكة المتحدة التي تتعامل معها: برمنغهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر، ابتداءً من الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش في 29 يناير 2021 حتى إشعارٍ آخر.

واعتذرت الشركة وفق موقعها الشبكي، عن أي إزعاج سبّبه ذلك للمتعاملين معها، لافتة إلى أنه يتعيّن على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء، التواصل مع وكيل السفر، أو مركز الاتصال الخاص بـ«طيران الإمارات» لإعادة الحجز.

وأضافت أنه يتعيّن على المسافرين الذين يرغبون في دخول المملكة المتحدة، مراجعة الموقع الشبكي لحكومة المملكة المتحدة، من أجل الحصول على أحدث المعلومات بشأن شروط الدخول، والعزل وتدابير الحجر عند الوصول.

وأوضحت أنه ابتداءً من الثاني من فبراير 2021، ستسيّر الشركة رحلات إلى دبي، من «لندن هيثرو» و«مانشستر»، داعية المسافرين الراغبين في مغادرة المملكة المتحدة على متن هذه الرحلات، التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر، بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية.

«طيران الإمارات»: رحلات من «هيثرو» و «مانشستر» إلى الإمارة اعتباراً من 2 فبراير.

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