46.5 مليار درهم تداولات «دبي للذهب والسلع» في يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، أن القيمة الإجمالية لتداولاتها خلال يناير الماضي، بلغت 12.68 مليار دولار (نحو 46.5 مليار درهم)، إضافة إلى تسجيل معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 155 ألفاً و655 عقداً.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن العقود الآجلة للفضة واصلت أداءها القوي في يناير 2021، مسجلة نمواً بنسبة 556.49% خلال شهر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما سجلت البورصة أعلى معدّل اهتمام مفتوح للعقود الآجلة المتجددة لليورو منذ إطلاقها بواقع 1932 عقداً، في ضوء سعي الأعضاء إلى إدارة المخاطر التي تواجههم.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إنه «بعد انقضاء عام 2020 الذي كان مليئاً بالتحديات، يسعدنا مع إطلالة العام الجديد أن نطلق منتجاً جديداً هو العقد اليومي الآجل للذهب، الذي يوسع محفظتنا لمنتجات المعادن الثمينة».

وأضاف أن «هذه ليست سوى خدمة واحدة من سلسلة خدمات نأمل تقديمها في السنة الجديدة في إطار سعينا إلى توفير فرص تحوّط واستثمار إضافية لأعضائنا وللمشاركين في السوق».

وأوضح أن إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب، الذي يتيح تداول 12.5 كيلوغراماً من السبائك الذهبية يومياً، جاء استجابة للطلب المتزايد في السوق على المعدن الثمين.

وأشار ميل إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع، مددت برنامجها لتشجيع المشاركين الجدد في السوق حتى نهاية عام 2021، حيث كان هذا البرنامج أطلق في يونيو 2020، ويمنح خصماً على رسوم التداول يصل إلى 75% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التداول، و50% خلال الأشهر الثلاثة التي تليها. وذكر أن البرنامج متاح لجميع العملاء من الأفراد المتعاملين مع الوسطاء المسجلين حالياً في البورصة، وكذلك الأعضاء الحاليين الذين لم يقوموا بعمليات تداول في البورصة لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن المقرر أن تستضيف البورصة غداً، ندوة افتراضية على الإنترنت للمستثمرين وأعضاء بورصة دبي للذهب والسلع حول استراتيجيات التداول لمجموعة منتجات الروبية الهندية، حيث يسلط خبراء السوق الضوء على استراتيجيات وفرص التداول لمجموعة منتجات الروبية الهندية.

إطلاق عقد جديد للذهب يتيح تداول 12.5 كيلوغراماً من السبائك الذهبية يومياً.

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