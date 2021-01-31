مجلس سيدات أعمال عجمان يطلق مبادرات مستحدثة في 2021

المصدر: عجمان - وام

يسعى مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، إلى إطلاق مبادرات ومشروعات جديدة ومتميزة تخدم أعضاءه، وتسهم في رفع مستوى أعمالهن في القطاع الاقتصادي، فضلاً عن تنويع الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان توفير خدمات تواكب تطلعات سيدات ورائدات الأعمال.

وأشادت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، بإسهامات سيدات الأعمال في الناتج المحلي، الأمر الذي يعكس توجيهات القيادة لتوفير مناخ اقتصادي يضمن استدامة ونمو مشروعات سيدات الأعمال.

وتشمل خطة مجلس سيدات أعمال عجمان إطلاق جملة مبادرات مستحدثة في عام 2021، منها مبادرة «إماراتي جميلة»، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان، التي تهدف إلى تنظيم فعاليات تراثية وجولات سياحية في أبرز مناطق الإمارة، ومبادرة «نقطة بيع» التي تهدف إلى زيادة القنوات التسويقية لأعضاء المجلس، وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة لهن، ومبادرة «ازرع واحصد» لتشجيع سيدات الأعمال على المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، عبر تقديم الدعم المناسب لتجهيز البيوت الزراعية البلاستيكية، والاستفادة من المساحات غير المستغلة في المنازل، ومبادرة «بدايات ـ e- channel» بهدف تمكين أعضاء المجلس من التقديم على خدمات رخصة «بدايات» إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، ومبادرة «وثق وتميز» لتعزيز القدرات المؤسسية للمجلس، ودراسة الفرص المتاحة للاستفادة منها في بيئة العمل، بما ينعكس على خدمات الموجهة للأعضاء.

وكان مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان عقد اجتماعه الأول لعام 2021 عن بُعد، برئاسة آل علي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية للمجلس، وأهم المبادرات الفعالة التي يحرص على تنفيذها بشكل سنوي لخدمة أعضائه، ومنها مبادرة «سيارتي» المعنية بتوفير سيارة بنظام القرض الحسن، بعد تسجيلها وتأمينها، بهدف تمكين السيدات المستفيدات من المبادرة، من بدء أعمالهن الخاصة، ومبادرة «ريوقي» التي توفر قناة لتقديم المأكولات والمشروبات (الريوق) لموظفي الجهات الحكومية والخاصة من شركاء المجلس، ومبادرة «رفوف» لتوفير منصة تسويقية لمنتجات سيدات الأعمال بطريقة مبتكرة.

• «ازرع واحصد» مبادرة تشجّع على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

• «سيارتي» مبادرة سنوية معنية بتوفير سيارة بنظام القرض الحسن.

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