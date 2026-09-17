عمار بن حميد: رسائل محمد بن راشد دروس في القيادة والعمل والعطاء

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب "الرسائل"، تمثل مصدر إلهام ودافعاً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الوطن وإعلاء رايته.

وقال سموه، في رسالة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نتعلم من رسائلكم، ونتأمل إنجازاتكم، ونستلهم من مسيرتكم التي جعلت من الطموح نهجاً، ومن الحكمة جسراً إلى المستقبل".

وأضاف سموه: "رسائلكم درب نسير على خطاه، ودافع لبذل كل جهد في خدمة الوطن وإعلاء رايته، وتضيف إلى ما تعلمناه من سموكم دروساً في القيادة والعمل والعطاء".

وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الرسائل، مؤكداً الاعتزاز بما تحمله من قيم ومعارف وتجارب، وقال: "شكراً سيدي على هذه الرسائل التي نعتز بها، وعلى مرجع من المعرفة سيبقى ملهماً للأجيال".