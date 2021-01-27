"فلاي دبي" ترحب بقرار "إياسا" الخاص بطائرة "ماكس"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم





رحب متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، بالقرار الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي "إياسا"، وذلك بعد موافقتها اليوم على عودة طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الخدمة مجدداً.

وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، "يأتي هذا بعد العودة الناجحة للخدمة التي لاحظناها بالفعل من قبل عدد من المشغلين في أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية".

وتابع: "سنواصل العمل عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني وسنتبع التوجيهات الصادرة".

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