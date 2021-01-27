«طيران الإمارات» تشغّل 476 ألف مقعد على رحلاتها الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركة طيران الإمارات، ستشغل أكثر من 476 ألف مقعد على الرحلات الدولية ابتداءً من 25 يناير الجاري، ولمدة أسبوع، مقارنة بنحو 450 ألف في مقعد في الأسبوع السابق (الذي بدأ 18 يناير)، مشيرة إلى أن الناقلة تستحوذ على نحو 22.5% من إجمالي السعة التي توفرها الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الناقلات الجوية في المنطقة ستشغل في الإجمالي نحو 2.1 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري ابتداء من 25 يناير، وبنسبة نمو وصلت إلى 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن معظم المناطق حول العالم سجلت تراجعاً في السعة المقعدية خلال هذا الأسبوع بنسب متفاوتة، باستثناء جنوب آسيا.

ووفقاً للبيانات، فإن الأسواق الإقليمية الرئيسة لم تسجل أي نمو ملحوظ على مدار الأسبوع، حيث استمرت العديد من أسواق الطيران بالتراجع.

وذكرت المؤسسة أن الأسبوع الجاري شهد مزيداً من عمليات الإغلاق والتعليق المفاجئ للخدمات، موضحة أن القدرة العالمية انخفضت بمقدار مليوني مقعد إضافي، حيث تبلغ الآن 51.3 مليون مقعد، أي قرب مستويات الأسبوع الأول من يوليو 2020.

وأضافت أنه في بداية يناير الجاري، خططت شركات الطيران لتشغيل نحو 920 مليون مقعد في الربع الأول من عام 2021، لكن بيانات هذا الأسبوع تشير إلى التراجع بنحو 820 مليون مقعد.

يشار إلى أن السعة المقعدية في السوق الإماراتية على الرحلات الجوية، ارتفعت من 700 ألف مقعد طوال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 1.6 مليون مقعد في يوليو، ثم لترتفع إلى 2.5 مليون مقعد في ديسمبر 2020 وحده، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها «أو إيه جي» في وقت سابق.

وأظهرت البيانات أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة، خلال الأسابيع الماضية، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم.

جداول مارس

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، إن «شركات الطيران لم تقم بعد بإجراء أي تعديلات على جداول شهر مارس، أو أنها واثقة تماماً بحدوث انتعاش هائل في السوق».

920

مليون مقعد كانت شركات الطيران تخطط لتشغيلها خلال الربع الأول من 2021.

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