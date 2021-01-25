"فلاي دبي" إلى مالطا وكاتانيا ونابولي.. تعرف على الأسعار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "فلاي دبي"، اليوم عن انضمام كل من مدينتي كاتانيا ونابولي في إيطاليا، وسالزبورغ في النمسا، ومالطا إلى شبكتها الأوروبية اعتباراً من مايو المقبل، لتصل شبكتها الى أكثر من 65 وجهة حول العالم.

وأوضحت الناقلة في بيان، أن أسعار تذكرة درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى أي من كاتانيا ومالطا وسالزبورغ، تبدأ من 8000 درهم، فيما تبلغ أسعار الدرجة السياحية من 2200 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى نابولي من 8000 درهم، وأسعار الدرجة السياحية من 2300 درهم.

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