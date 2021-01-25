اقتصادية دبي تغلق 3 منشآت.. وتخالف 28 محلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أغلق (الجمعة والسبت الماضيين) ثلاث منشآت تجارية، شملت صالتين لبناء الأجسام بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى متجر أقسام، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي في بيان إلى أنه تم كذلك مخالفة 28 منشأة تجارية في المراكز التجارية وفي الأسواق المفتوحة بمناطق البرشاء، السوق الكبير، المرر، البراحة، عود ميثاء، النهدة، برج خليفة، القوز، والبدع.

وأضافت أنه خلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 480 محلاً.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الأنشطة التجارية للمحال المخالفة تنوّعت لتشمل الأنشطة التالية: تجارة عامة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، خدمات متابعة المعاملات، تجارة المنسوجات والأقمشة، وكيل سفر وسياحة، منظم رحلات سياحية داخلية، صرافة، التصوير الفوتوغرافي، مركز التدليك العلاجي، خدمات الطبع والنسخ، مركز علاج طبيعي، صالة بناء الأجسام.

وأكدت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، مثل لبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على الرقم: (600545555)، أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae)

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