«حرة مطار الشارقة» تستقطب مجموعة «توريسيد» الإسبانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مذكرة تفاهم مع مجموعة «توريسيد» الإسبانية، المتخصصة في حلول ومنتجات السيراميك والزجاج. وتقضي المذكرة باستئجار ثلاثة مستودعات بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 20 ألف قدم مربعة، لتكون الشارقة أول مقر للمجموعة في الإمارات ودول مجلس التعاون.

ووقع المذكرة مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، سعود سالم المزروعي، ومدير فرع «توريسيد» في الشارقة، خوسيه ناشر.

وقال المزروعي إن «اختيار المجموعة للشارقة مقراً لعملياتها في المنطقة، يعدّ انعكاساً لمكانة الإمارة مركزاً دولياً وإقليمياً للتجارة العالمية، وتعزيزاً للسُمعة الاستثمارية التي تتمتع بها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news