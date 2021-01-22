"طيران الإمارات": بيان بخصوص رحلات "الناقلة" إلى الدنمارك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





قالت شركة "طيران الإمارات"؛ انه حسب توجيهات صادرة عن السلطات الدنماركية، لن يُقبل في مطار المغادرة، المسافرون حاملو التذاكر على رحلة طيران الإمارات EK 151‏ ذات وجهة الوصول النهائية إلى كوبنهاجن في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2021.

أما بالنسبة للرحلات من كوبنهاجن؛ فسيتم قبول المسافرين الذين حجزوا السفر على الرحلة EK 152 من كوبنهاجن خلال هذه الفترة للسفر.

وأضافت الشركة في على موقعها الشبكي: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

وتابعت: "كما يُنصح المسافرون أيضاً، لتلقّي إشعارات التحديث، بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز".

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