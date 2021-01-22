اقتصادية دبي تغلق محلاً للهواتف.. وتخالف 23 منشأة تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلق محلاً لتجارة الهواتف المتحركة، وخالف 23 منشأة تجارية، كما نبّه محلين تجاريين، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، مثل لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن تلك المنشآت المخالفة شملت محال في الأسواق المفتوحة بمناطق نايف، والمرر، وهور العنز، والرقة، والرأس، والبطين، والضغاية، وعيال ناصر، فضلاً عن محال في مراكز تجارية، مشيرة إلى أنه خلال عمليات التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 652 محلاً.

وأضافت أن الأنشطة التجارية للمحال المخالفة تنوعت لتشمل الأنشطة التالية: تجارة الملابس الجاهزة، خدمات متابعة المعاملات، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، خدمات الدعاية والإعلان، محل تجزئة، تجارة المجوهرات، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة الحاسب الآلي ولوازمه، الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، مراجعة الحسابات، ومركز إنجاز للخدمات الحكومية.

وأكدت اقتصادية دبي، أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، داعية التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالة أو ظاهرة سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو الاتصال على الرقم: (600545555)، أو عبر الموقع consumerrights.ae.

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