المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة (دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي) أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.

وأضاف المكتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ولضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية.

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