50% زيادة في شحنات الأدوية عبر «الاتحاد للشحن» خلال 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للشحن» ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن زيادة سنوية بنسبة 50% في عمليات شحن الأدوية التي تتم عن طريق خدمة «فارما لايف» PharmaLife المتخصصة بخدمات الأدوية والرعاية الصحية، وذلك خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019.

ويتزامن هذا النمو السنوي مع احتفال الشركة بالذكرى السنوية الثانية لحصولها على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية ولوجستيات علوم الحياة التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي «IATA CEIV Pharma» بالتعاون مع مطار أبوظبي الدولي والاتحاد لخدمات المطار، حيث تُعدّ واحدة من 24 شركة شحن معتمدة في هذا المجال في العالم.

ووفقا لبيان صادر اليوم، تغطي عمليات «الاتحاد للشحن» حالياً أكثر من 1050 منطقة تجارية حاصلة على اعتماد «IATA CEIV Pharma»، ما يضمن سلامة المنتجات خلال عملية النقل.

كما كشفت «الاتحاد للشحن» عن تسجيل نمو قوي في معدل شحنات المنتجات التي تتطلب درجة حرارة من (+2 إلى +25 درجة مئوية)، التي أطلقتها الشركة في أواخر عام 2020، مدفوعةً بشكل رئيس بزيادة الطلب على المنتجات التي تتطلب درجة حرارة مضبوطة من (+15 إلى +25 درجة مئوية) وباردة (من +2 إلى +8 درجة مئوية).

وقال مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»، بدر آل علي، إن «(الاتحاد للشحن) تتمتع بخبرة واسعة في مجال النقل العالمي للمنتجات الدوائية التي تتسم بحساسيتها تجاه الوقت ودرجات الحرارة، بما فيها اللقاحات، ولذا تمتثل عملياتها للمتطلبات الصارمة التي تفرضها الجهات المُصنّعة لهذه المنتجات».

وأضاف أن اعتماد «IATA CEIV Pharma»، جاء تأكيداً على قدرات الشركة في هذا المجال وتعزيزاً لثقة الشركاء لتوفير حلول عالية الجودة في 54 محطة تشغيل للمنتجات الدوائية مع الخبراء المتخصصين لتقديم الخدمات الاستشارية.

وأشار إلى أن إطلاق ائتلاف الأمل من أبوظبي نهاية عام 2020، أسهم في زيادة معدلات النمو المسجلة، متوقع أن يدعم هذا الائتلاف نمو خدمات شحن الأدوية التي توفرها شركة الاتحاد للشحن خلال العام 2021.



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