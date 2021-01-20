«أو إيه جي»: «طيران الإمارات» تشغل 450 ألف مقعد على رحلاتها الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن أن شركة طيران الإمارات، ستشغل نحو 450 ألف مقعد على الرحلات الدولية ابتداءً من 18 يناير الجاري، ولمدة أسبوع، مشيرة إلى أن الناقلة تستحوذ على نحو 21.5% من إجمالي السعة التي توفرها الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الناقلات الجوية في المنطقة ستشغل في الإجمالي نحو 2.1 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري ابتداءً من 18 يناير، وبنسبة تراجع وصلت إلى 1.5% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتة إلى أن معظم المناطق حول العالم سجلت تراجعاً في السعة المقعدية خلال هذا الأسبوع بنسب متفاوتة، باستثناء آسيا الوسطى وشرق إفريقيا وأميركا الشمالية.

ووفقاً للبيانات، فإن الأسواق الإقليمية الرئيسة لم تسجل أي نمو ملحوظ على مدار الأسبوع، حيث استمرت العديد من أسواق الطيران بالتراجع.

وفي أوروبا الغربية، تقلصت الطاقة الاستيعابية بمقدار الثلث في الأسبوعين الماضيين، فيما تقدر حالياً عند أقل من ربع مستويات السعة التي تم تشغيلها العام الماضي، مع توقعات بالمزيد من التخفيضات في السعة، خصوصاً في أوروبا وأميركا اللاتينية خلال الفترة المقبلة.

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