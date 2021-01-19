3.02 % انخفاضاً في «أسعار المستهلك» بدبي خلال 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شهد مؤشر أسعار المستهلك في دبي انخفاضاً، للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض بنسبة 3.02% العام الماضي مقارنة بعام 2019 الذي انخفض فيه بمعدل 2.98%.

وأوضح تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أمس، أن ذلك يُعزى إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك، حيث تصدر الانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، الذي تراجع بنسبة 6.21% والذي خفض المؤشر بمقدار 2.58 نقطة، فيما شهد قسم النقل انخفاضاً نسبته 6.71% والذي خفض المؤشر بمقدار 0.74 نقطة، في حين انخفض قسم الترفيه والثقافة بنسبة 10.27% والذي خفض المؤشر بمقدار 0.21 نقطة، كما سجل قسم الملابس وملبوسات القدم انخفاضاً في الأسعار بنسبة 3.36% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، بينما انخفض قسم السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 0.41% والذي خفض المؤشر بمقدار 0.02 نقطة. وفي المقابل، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً في معدل الأسعار بنسبة 2.81% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.36 نقطة، فيما ارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 1.38% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.13 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 13.78% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.08 نقطة.

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