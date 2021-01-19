«إحصاء أبوظبي»: أسعار «مجموعة العمالة» تنخفض 22.6% في الربع الثالث 2020

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أظهر تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، انخفاض متوسط أسعار «مجموعة العمالة» بنسبة 22.6% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل الربع نفسه من عام 2019، في وقت سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 7.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وتفصيلاً، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، عن ارتفاع متوسط أسعار «مجموعة الكابلات الكهربائية» في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 11.2%، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وذكر المركز في تقرير أصدره أمس، حول أسعار مواد البناء في سبتمبر 2020، أن متوسط أسعار «مجموعة العمالة» ارتفع بنسبة 7.7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأنابيب «بي في سي» بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للمقارنة الربعية بين عامي 2020 و2019، ارتفعت متوسطات أسعار مجموعات: «الكابلات الكهربائية»، و«الحجر الطبيعي»، و«البحص والرمل» بنسبة 5%، و2.9%، و2.5% على التوالي، خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. كما انخفض متوسط أسعار «مجموعة العمالة» بنسبة 22.6%، وكذلك متوسطات أسعار مجموعات: «الديزل»، و«المواد العازلة» بنسبة 13.6% و9.8% على التوالي.

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