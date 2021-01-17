"كريم" تطلق خدمة التنقل في مختلف أنحاء الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة "كريم" للنقل الذكي عن توسيع نطاق خدماتها في الإمارات، لتتيح لمستخدمي تطبيق "كريم" الشامل، حجز سيارة والتنقل إلى أي وجهة داخل وبين الإمارات.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح خدمة التنقل بين دبي وأبوظبي في وقت سابق، لتشمل اليوم الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، حيث سيتسنّى للعملاء في الإمارات المختارة التي تتوفر فيها خدمات الشركة حجز مجموعة متنوعة من أنواع السيارات لنقلهم إلى الوجهات التي يختارونها.

وقال المدير العام لشركة "كريم" في الإمارات، فيكتور كرياكوس سعد: "يسرنا الإعلان عن توسيع نطاق خدمة التنقل بين الإمارات في إطار جهودنا المستمرة لتحسين الحياة اليومية لعملائنا وتوفير فرص جديدة لإغناء تجربتهم".

وأضاف: "يأتي إطلاق هذه الخدمة الموسعة كجزء من خطة (كريم) لتقديم تجربة نقل سهلة وسلسة للمقيمين والزوار على حد سواء، فبعد إطلاق مسار أبوظبي - دبي بنجاح، نقدم الخدمة اليوم في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة والعين، ليتمكن عملاؤنا من السفر إلى جميع أنحاء الإمارات".



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