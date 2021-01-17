الهاشمي لـ "بلومبيرغ": دبي ملتزمة بالجدول الزمني لاستضافة "إكسبو 2020"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020، ريم الهاشمي، خلال حوارها لوكالة بلومبيرغ، أن دبي مُلتزمة بجدولها الزمني لاستضافة معرض "إكسبو 2020" هذا العام.

وأضافت الهاشمي قائلة: "واثقون بأن برامج التطعيم ستنجح بما يكفي لافتتاح المعرض في الأول من أكتوبر، حيث إنه لايزال من الممكن أن يزور 25 مليون شخص المدينة في هذا الحدث الذي يستمر ستة أشهر".

وأوضحت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو دبي 2020، ريم الهاشمي، أنه ستكون هناك إجراءات صحية في "إكسبو 2020" مثل ارتداء الأقنعة، والتباعد الاجتماعي، والاختبار في الموقع والتعقيم بشكل مستمر، مؤكدة أن الهدف من "إكسبو" هو خلق تجربة لا تنسى.

وأشارت الهاشمي إلى أن فتح جناح الاستدامة هو في الحقيقة طريقة لتشويق الجمهور المحلي والدولي للحضور، ومعرفة ما تعنيه دولة الإمارات بشأن الاستدامة.

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