"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى 3 محطات في استراليا

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات" إنها ستعلق رحلاتها الجوية من وإلى وجهات سيدني، وبريسبان، وملبورن، حتى إشعار آخر؛ وذلك لأسباب تشغيلية.

وأضافت الناقلة على موقعها الشبكي أن آخر رحلاتها من وإلى هذه الوجهات الأسترالية ستكون كل من رحلات (دبي - ملبورن EK408 في 19 يناير الجاري)، (ملبورن - دبي EK409 في 20 يناير)، (دبي - سيدني EK414 في 18 يناير)، (سيدني- دبي EK415 في 19 يناير)، (دبي - بريسبان EK430 في 16 يناير)، (بريسبان - دبي EK431 في 17 يناير).

وذكرت الشركة أنها تعتذر عن أي إزعاج جراء ذلك، ويتعين على المتعاملين التواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال الخاص بالناقلة لخيارات إعادة الحجز.

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