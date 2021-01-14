«ويزإير» تسيّر رحلات بأسعار مخفضة تبدأ من 99 درهماً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال المدير العام لشركة «ويزإير أبوظبي»، كيس فان شيك، إن «الشركة تعتزم ربط أبوظبي بأكثر من 13 وجهة في 11 دولة خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ اعتباراً من اليوم تسيير رحلات بأسعار مخفضة، تبدأ من 99 درهماً إلى 13 وجهة انطلاقاً من أبوظبي ودبي.

وأوضح شيك خلال إحاطة إعلامية للشركة، أمس، بمناسبة بدء رحلاتها رسمياً، أن من أبرز تلك الوجهات: (الإسكندرية، أثينا، بوخارست، بودابست، يرفان، لارناكا، أوديسا، ثيسالونيكي، وكوتايسي).

وبين أن الأسعار المخفضة إلى الوجهات الـ 13 تراوح بين 99 درهما و219 درهماً حداً أقصى، لافتاً إلى أن هذه العروض السعرية ستستمر حتى منتصف فبراير المقبل.

طائرات جديدة

وكشف شيك أن «ويزإير»، التي تعدّ أحدث ناقلة وطنية في دولة الإمارات، ستضيف 20 طائرة جديدة إلى أسطولها بحلول عام 2023، للإسهام في تعزيز وصول الناقلة إلى وجهات يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو خمسة مليارات نسمة على بعد ثماني ساعات من أبوظبي. وأضاف أن «الناقلة تستهدف ريادة قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة، من خلال أسطول يضم 50 طائرة خلال 10 سنوات»، لافتاً إلى أن الناقلة تقدم نموذج سفر اقتصادياً جديداً في الإمارة، يتيح للمسافرين الحصول على خيارات جديدة للسفر بأسعار تنافسية.

مرونة

وذكر شيك أن «عمليات الناقلة تشهد مرونة وتوسّعاً إلى الوجهات، ضمن قائمة الدول والمدن والأقاليم الخضراء، التي لا تتطلب حجراً صحياً لمسافريها في أبوظبي».

وأفاد بأن الشركة تعمل حالياً من خلال أسطولها، الذي يضم أربع طائرات، للإسهام في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي لأبوظبي، من خلال دعم قطاع السياحة والطيران.

وأشار شيك إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي جمعت بين مجموعة «ويزإير القابضة»، والشركة القابضة في أبوظبي «ADQ»، شهدت تطوراً ملموساً، خلال الفترة الماضية، نتج عنه إطلاق «ويزإير أبوظبي» الناقل الوطني لدولة الامارات.

طلب كبير

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «ويزإير أبوظبي»، جوزيف فاراداي، إن «هناك طلباً كبيراً واستثنائياً على رحلات الناقلة، انطلاقاً من أبوظبي»، لافتاً إلى أنه تم بيع 3000 تذكرة حتى الآن.

واوضح أن رحلات «ويزإير أبوظبي» تبدأ اليوم رسمياً من مطار أبوظبي الدولي، عبر تدشين رحلاتها إلى أثينا، مشيراً إلى أن الرحلات شهدت إقبالاً ملحوظاً من المسافرين.

البصمة الكربونية

أكد رئيس مجلس إدارة «ويزإير أبوظبي»، جوزيف فاراداي، التزام الناقلة بتقليل البصمة الكربونية إلى أقل حد ممكن، مشيراً إلى أن أسطول الناقلة يضم طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة تحقيق أقل بصمة بيئية ممكنة، مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

ونوّه إلى تبنّي الشركة أفضل الممارسات في مجالات السلامة، من خلال دعم التعقيم عبر شبكتها، والالتزام الصارم بكل التدابير الوقائية التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها

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