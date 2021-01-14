شتاء دبي.. أبرز 10 وجهات ترفيه عائلي في الهواء الطلق

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تضم دبي العديد من وجهات الجذب السياحي لسكان الإمارة وزوارها، وتضم خيارات متنوعة للترفيه والتسوق وتناول الطعام والألعاب، مع أروع الإطلالات.

وفي ما يلي أبرز 10 وجهات ترفيه في الهواء الطلق بدبي:

1- «ذا بيتش»

يعدّ شاطئ «ذا بيتش»، وجهةً مثالية للتنزّه على الشاطئ أثناء التسوّق، ويتميز بإطلالات رائعة على «جميرا بيتش ريزيدنس»، ويضمّ مجموعة من المقاهي والمتاجر، كما يستضيف هذا الشاطئ سوقاً في الهواء الطلق تقام يومياً خلال فصل الشتاء، وتضم أكثر من 36 كشكاً تبيع المواد الغذائية والحلي والأكسسوارات.

2- «سيتي ووك»

تقع منطقة «سيتي ووك» التجارية في الهواء الطلق بين «داون تاون دبي» وشاطئ جميرا، وتتضمّن شوارع مميزة مستوحاة من مدينة لندن، والعديد من المتاجر والمطاعم، إضافة إلى مساحات خارجية بتصميم رائع ومجموعة من المعالم الترفيهية، مثل «ذا جرين بلانيت»، و«ماتل بلاي تاون»، فضلاً عن صالة سينما، وفعاليات تستمر على مدار السنة.

3- «ذي بوينت»

تُعد «ذي بوينت» دبي وجهة مثالية للتسوق والترفيه، وتبعد نحو أربعة كيلومترات عن ساحل دبي في نخلة جميرا، كما تضمّ مجموعة من المرافق الترفيهية والمطاعم، مع أروع الإطلالات على الواجهة البحرية، وتضم هذه الوجهة ممشى يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر في البحر، بالقرب من فندق «أتلانتس» النخلة، ويعد المكان المثالي للقيام بنزهة في الهواء الطلق وسط إطلالات على البحر.

4- قناة دبي المائية

تمتدّ قناة دبي المائية على مسافة 3.2 كيلومترات من الخور في دبي القديمة باتجاه الخليج التجاري، قبل أن تصبّ في مياه الخليج العربي، وافتُتحت القناة الاصطناعية في عام 2016 وتمرّ بقلب مركز المدينة، لتصبح وجهة رائعة مُطلّة على الماء، وتضمّ القناة خمسة جسور للمشاة تسمح بتأمل أروع المناظر لمدينة دبي، والعديد من المتاجر والمطاعم.

5- «لامير»

يُعد «لامير» وجهة شاطئية مثالية للصغار والكبار، ويضم متاجر فاخرة ومقاهي شهيرة، إضافة إلى شواطئ ومواقع ألعاب مخصّصة للأطفال، فيمكنك بالتالي التسوق وشراء أجمل القطع من المتاجر الموجودة في هذه الوجهة، ثم الاسترخاء في أحد المطاعم أو المقاهي التي يشملها الموقع.

6- السيف

يقع السيف بمحاذاة خور دبي، ويعدّ وجهة مثالية للاسترخاء بجانب المياه، حيث يعكس الأسلوب المستقبلي للمدينة وجذورها، مع المباني الحديثة من جهة والعمارات المستوحاة من التراث من جهة أخرى، ويضمّ هذا الحي متاجر للأدوات الحرفية والهدايا التذكارية، وغيرها من المنتجات المميزة.

7- «كايت بيتش»

يعد «كايت بيتش» وجهة بارزة لسكان دبي، وهو المفضّل لدى ممارسي التزلج على المياه، والاستمتاع برياضة الكرة الطائرة الشاطئية، ورياضة التجديف، وركوب «الكياك»، وثمة باقة وافرة من النشاطات غير المائية، بما فيها ساحة التزحلق، و«ترامبولين» في الهواء الطلق، وحديقة مثالية للأطفال، ومطاعم عدة على الشاطئ.

8- «بوكس بارك»

استكشف الأصالة المحلّية في هذه الوجهة الأنيقة والمتطوّرة، الواقعة على امتداد شارع الوصل، حيث يجمع «بوكس بارك» بين مختلف خيارات التسوّق والمطاعم في الهواء الطلق، فضلاً عن المقاهي والمتاجر المصممة في حاويات شحن مدهشة.

9- «مرسى دبي»

تضم منطقة مرسى دبي بعضاً من أحدث المباني ومعالم الجذب السياحي في الإمارة، إذ يفد الزوار إلى هذه المنطقة طوال الليل والنهار، وذلك للاستمتاع بمطاعمها ومحالها ومقاهيها، كما تعقد في مرسى دبي أحياناً أسواق موسمية، وتشتهر أيضاً بتأجير اليخوت للاستمتاع بنزهات بحرية حول المنطقة.

10- القرية العالمية

تعد القرية العالمية أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، وتمتد حالياً على مساحة مترامية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، لتمثل وجهة عائلية متكاملة في قلب دبي، تضم خيارات متنوعة للترفيه والتسوق وتناول الطعام وألعاب الملاهي.

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